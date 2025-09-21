Ekranların en çok izlenen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nin iki başrol oyuncusu Evrim Alasya ve Barış Kılıç dizinin yeni sezonu ve haklarında merak edilenlerle Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Barış Kılıç’ın dizide canlandırdığı Ömer Ünal karakterinin anlayışlı, sabırlı ve sevgi dolu tavrıyla herkesin hayalindeki erkek olduğunu söyleyen Evrim Alasya partnerine, “Türkiye Ömer Ünal’a hayran. Herkesin hayali böyle bir erkek” şeklinde espri yaparken Barış Kılıç, “Dışarıda insanlar dizideki gibi beyefendi durduğumu söylüyorlar. Benim de anlayışlı ve orta yolu bulma tarafım var. Gerginlik sevmem. Bu açılardan Ömer’e benziyorum” dedi.

Evrim Alasya, 4. sezonda da canlandırmaya devam ettiği Kıvılcım karakterinin kendisine farklı enerjiler kattığını söylerken, “Üç dört senedir bir karakter canlandırıyorsun. Onun enerjisiyle, onun cümleleriyle, Kıvılcım’ın tavrı üstüne oturuyor. Bazen Kıvılcım mıyım, yoksa Evrim miyim karıştırıyorum” dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin yayınlandığı ilk günden beri zirveden inmediğine dikkat çeken Evrim Alasya, “Türkiye’nin en kült işlerinden biri olarak sayabiliriz Kızılcık Şerbeti’ni. Oyuncu olarak bir derdi olan işlerde yer almak keyif vermiştir. Dertlerimizi anlatan bir dizi Kızılcık Şerbeti. İnsanların ‘konuşulmaz’ dediği konuları ele alması ve kültürleri birbirlerine yaklaştırması başarının sırrı” dedi.

4. sezona dair izleyicilerin merak ettiği konularda tüyolar verdi iki başarılı oyuncu. Barış Kılıç, 4. Sezonun ilk bölümündeki esrarengiz kaza sahnesiyle ilgili, “Biz kaza sahnesi oldu. Kime çarptı Ömer görmedik. Bir ceylana çarptı diye biliyorum. Bu ceylan ilerde Kıvılcım’ı üzebilir mi bekleyip göreceğiz. 4. sezonda Kıvılcım – Ömer çiftini büyük bir sınav bekliyor diyebilirim” dedi. O ARTIK “KIVILCIM” DEĞİL “KIZILCIM” Yeni sezonda Kıvılcım’ın Ünal ailesini defterden silmesiyle ilgili sohbet sırasında Barış Kılıç, Evrim Alasya’nın canlandırdığı “Kıvılcım” karakterine “Kızılcım” diye seslendi. Barış Kılıç’ın annesinin Evrim Alasya’dan bahsederken “Kızılcım” diye seslenmesi sonrası iki başarılı oyuncu arasında Kıvılcım karakterinin ismi “Kızılcım” olarak değişti.