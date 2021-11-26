Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Şanghay'da 3 kadın arkadaşın dün sabah yapılan testlerinin pozitif çıktığı, kadınların yakın temasta bulunduğu, Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentindeki 2 ve Jiangsu eyaletinin Sucou kentindeki 1 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Kadınların geçen hafta sonu Hangcou'dan iki erkek arkadaşlarıyla Sucou'da yemekte bir araya geldiği, aynı kentte grupla yakın temastaki bir başka kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Nereden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları sürerken bağlantılı vaka sayısının artacağından endişe ediliyor.
Altı yeni vaka, ekimde ortaya çıkan ve 21 bölgede 1300'den fazla kişiye yayılan yurt içi kaynaklı vaka dalgasının büyük ölçüde kontrole alındığı zamana denk geldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saate yalnızca kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde yerel kaynaklı 2 yeni vakaya rastlandığı bildirdi.
Yurt içi kaynaklı salgında vaka sayısı 8 gündür tek haneli rakamlarda seyrediyor.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.
Hükûmet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 583 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 860 hastanın tedavisi sürüyor.
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