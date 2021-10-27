İngiliz 'amiral gemisi'nde 5'inci perde

Land Rover, 50 yıldır yollarda olan 'amiral gemisi' modeli Range Rover'ın beşinci neslinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Londra’daki Royal Opera House’da düzenlenen dünya lansmanıyla tanıtımı gerçekleştirilen modelin, Türkiye'ye geliş tarihi de netlik kazandı.
Tasarım olarak yerini aldığı modelden çok uzaklaşmayan yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 beygir güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla Türkiye'de gelecek. Hem standart ve hem de uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklanan otomobilin Türkiye’deki anahtar teslim başlangıç fiyatı ise 5 milyon 468 bin TL olacak.
Yeni Range Rover'ın, HSE ve Autobiography’ye ek olarak lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de satışa sunulacağı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, aracın iyileştiren sürtünme katsayısı 0,30 cd’ye düşürüldü. Markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisinin ise, daha geniş yaşam alanıyla birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunmaya destek olduğu belirtildi. Ayrıca Land Rover'ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi'nin, bugüne kadar Land Rover’ın geliştirdiği en teknolojik şasi olma özelliğine de sahip olduğu vurgulandı.
YENİ TEKNOLOJİLER EKLENDİ
Verilen bilgiye göre, yeni Range Rover'ın iç mekanında 'Pivi Pro' olarak adlandırılan bilgi-eğlence teknolojisini barındıran 13.1 inçlik kavisli ekran yer alıyor. Tüm ana araç fonksiyonlarının kontrolünü sağlayan bu ekran haricinde, ön koltukların arkasına monte edilmiş ayarlanabilir 11.4 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekranlar ile yeni arka koltuk eğlence sistemi sunuluyor.
Yenilenen araç içi eğlence ve bilgilendirme sistemi kablosuz Apple CarPlay özelliğini de kullanıcısına sunarken, bu özelliğe ek olarak Wireless Şarj ve Head-Up Display gibi teknolojiler de yer alıyor.
Otomobilin yenilikleri arasında, 500 metrelik alanı aydınlatabilen dijital LED far teknolojisi de yer alıyor. Öte yandan, Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro da aracın yenilikler arasında bulunuyor.
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