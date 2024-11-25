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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Peugeot 5008 satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        'Türkiye pazarı 1 milyon bandına oturdu'

        Peugeot'nun d-segment SUV modeli 5008 Türkiye'ye geldi. 7 kişilik otomobil, üçüncü neslinde hibrit ve elektrikli olarak tercih edilebilecek. Yeni 5008'in lansmanın açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "Kaplan, "Bundan sonrasında binek araçlardan aldığımız pazar payı neyse elektrikli araçlardan da aynı pazar payını almayı hedefliyoruz. Yeni 5008 özelinde de satışlarımızın yüzde 25'i elektrikli versiyon oluşturacak" dedi. Türkiye otomotiv pazarı gelecek öngörüsünü de paylaşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "2025'i konuşmak için henüz biraz erken ama genel bir yorum yapacak olursam bence Türkiye pazarı artık normal şartlar altında 1 milyon bandına oturdu" ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:23
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        'Türkiye pazarı 1 milyon bandına oturdu'
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        Fransız üretici Peugeot'nun d-segment SUV modeli 5008, üçüncü nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Stellantis'in STLA Medium platformunda geliştirilen model, hem hibrit hem de elektrikli seçeneği ile yollara çıktı.

        Yeni 5008, 4.79 metre uzunluğa ve 2.89 metrelik aks mesafesine sahip. Böylece bir önceki jenerasyona göre daha fazla yaşam alanı sunuluyor. 1.2 Hybrid 136 beygir eDCS6’nın fiyatları 2 milyon 580 bin TL’den başlarken, 73 kWsa batarya kapasitesine sahip yüzde 100 elektrikli yeni E-5008’in fiyatı ise 2 milyon 750 bin TL olarak sunuluyor.

        Yapılan açıklamaya göre, E-5008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu 472 kilometreye kadar bileşik menzil (WLTP) sunuyor.

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        Ön yüz ve kokpit tasarımını 3008 ile paylaşan yeni 5008, B sütunundan itibaren kardeşi 3008'den ayrılıyor.

        7 kişilik oturma kapasitesi sunan otomobil, yakın bir gelecekte 5 kişilik versiyonu ile de satın alınabilecek.

        5008'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneği yer alıyor.

        Yeni 5008'in ikinci sıradaki konforlu koltukları, 60/40 oranında ayarlanabilen kızaklı koltuk minderi ve 40/20/40 oranında ayarlanabilen sırtlıklarla geliyor. Otomobilin yeni neslinde bir önceki jenerasyonun aksine artık arka sırada 3 tam bağımsız koltuk düzeni sunulmuyor. Bunun yerine, önceki jenerasyonda sunulmayan arka kol dayamaya sahip bir koltuk düzeneği yer alıyor.

        Üçüncü sıra ise, ayarlanabilir koltuk başlıkları ile iki bağımsız sırtlığa sahip.

        Yeni 5008, 7 koltuklu kullanımda 348 litre, 5 koltuklu kullanımda 916 litre ve tüm arka koltuklar katlandığında 2 bin 232 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor.

        'SATIŞLARIN YÜZDE 25'İ ELEKTRİKLİ OLACAK'

        Yeni 5008'in lansmanında açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, 2025’in başında satışta olan tüm modellerinin de bir elektrikli versiyonunun satışta olacağını bildirdi.

        Kaplan, "Bundan sonrasında binek araçlardan aldığımız pazar payı neyse elektrikli araçlardan da aynı pazar payını almayı hedefliyoruz. Yeni 5008 özelinde de satışlarımızın yüzde 25’i elektrikli versiyon oluşturacak" dedi.

        Türkiye'nin Peugeot için önemine de değinen Kaplan, "Ekim ayı sonu itibarıyla baktığımızda içinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan ülkesiyiz. Peugeot Türkiye olarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinde bir numarayız. Markanın tüm global satışlarının Türkiye olarak yüzde 6’sını oluşturuyoruz ve yine bağlı bulunduğumuz bölgemizin satışlarının yüzde 60’nı Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda baktığımızda hem global marka açısından hem bölge açısından ne kadar önemli olduğumuzu rakamlar ortaya koyuyor" bilgilerini paylaştı.

        Türkiye otomotiv pazarı gelecek öngörüsünü de paylaşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "2025’i konuşmak için henüz biraz erken ama genel bir yorum yapacak olursam bence Türkiye pazarı artık normal şartlar altında 1 milyon bandına oturdu" dedi.

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