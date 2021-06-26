Station wagonda Fransız yorumu!

Peugeot, 308'in station wagon karoserinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Markanın yeni tasarım dili ve güncel logosuna sahip olan yeni yeni 308 SW'de benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor-şanzıman kombinasyonu bulunuyor.
4.64 metre uzunluk ve 2.73 metre dingil mesafesine sahip 308 SW'de, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1634 litreye ulaşan bagaj hacmi yer alıyor.
Hatchback versiyona kıyasla 55 mm daha uzun olan dingil mesafesi sayesinde daha geniş bir iç yaşam alanı sunan 308 SW, arka kısımda hatchback versiyon ile aynı LED stop lambaları kullanıyor, ancak onları birbirine bağlayan siyah şerit burada kullanılmıyor.
Fransız markanın güncel teknolojileriyle donatılan yeni 308 SW, hatchback kardeşinde olduğu gibi Peugeot'nun i-Cockpit olarak adlandırılan yeni kokpit tasarımı ile yollara çıkacak.
Otomobilde, Start&Stop işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması gibi sürüş asistanlarına yer verilmiş durumda.
308 SW’de sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan ilkini Hybrid 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 beygirlik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrik motor entegre ediliyor. Böylece km başına 26 gr C0₂ ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna göre) sağlanıyor.
Hybrid 180 e-EAT8’de ise 150 beygirlik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor. Bu sayede, 25 gr C0₂ ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna göre) sunuluyor.
308 SW’nin 1.2 litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora sahip versiyonu da, PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130 S&S EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1.5 litre hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise, BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S EAT8 şeklinde sıralanıyor.
Fransa’da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek yeni 308 SW'nin 2022 yılında yollarla buluşacağı açıklandı.
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