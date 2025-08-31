Bankaların faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Şu anda beş banka, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. 3 ile 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte, faizsiz kredi sunan bankaların listesi…