        Yeni müşterilere faizsiz kredi - faizsiz taksitli nakit avans veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar veriyor?

        Yeni müşterilere faizsiz kredi veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar veriyor?

        Bankaların yeni müşteri kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar, sadece yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sağlıyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        Giriş: 31.08.2025 - 13:25 Güncelleme: 31.08.2025 - 13:25
          Bankaların faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Şu anda beş banka, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. 3 ile 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte, faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

          QNB

          QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

          - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

          - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

          - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

          - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

          DENİZBANK

          DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

          - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

          ENPARA

          Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

        Habertürk Anasayfa