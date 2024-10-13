Yeni Malatyaspor'un kongresinde yumruklar konuştu!

Bu sezon alt yapıdan oyuncularla ligde mücadele eden ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek, 9 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ifade ederek 2014'te göreve geldiklerini ve Süper Lig'e kadar çıktıklarını söyledi. Gevrek, "Bu işte vefa yok. Protesto edildim, kurşun, taş ve yumurta atıldı. Hatalarımız da var. Niyetimizi kimse tartışamaz. Yalanlar, iftiralar attılar, bizi hırsız ilan ettiler. Türkiye'de olmayan bir şey oldu, valilik izni baskısıyla Adil Gevrek dönemi inceletildi. İyi ki de incelediler. Yolsuzluk varsa kulübün borcunu tek başıma öderim. Bunu ispatlasınlar. Yanımızda yol yürüdünüz ama kimi sustu, kimi de onayladı. Usulsüzlük var. İnkar etmiyorum. O da kulübün menfaatleri için, suç olduğunu biliyorum. Türkiye'de bütün spor kulüplerinde usulsüzlük var" diye konuştu.