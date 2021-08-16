32' Adem Büyük | 3' Bakasetas, 11' Nwakaeme, 28' Gervinho, 42' Hamsik

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STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Mallan, Buğra, Aabid, Hafez, Tetteh, Adem Büyük

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu Malatya deplasmanında açıyor. Bordo mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yoluna devam eden Karadeniz ekibi, geçen sezonu 71 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Yeni transferleri ile dikkati çeken Trabzonspor, sezona iddialı giriyor.

Kadrosunu Marek Hamsik, Andreas Cornelius, Bruno Peres, Gervinho, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz gibi yıldız isimlerle güçlendiren bordo mavililer, şampiyonluğun en büyük adaylarından...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yeni sezonda da İrfan Buz çalıştıracak. Sarı siyahlı ekip, geçen sezonu 45 puanla 15'inci sırada tamamladı.

Kadrosuna Benjamin Tetteh, Stevie Mallan ve Rayane Aabid gibi isimleri katan Malatyaspor, yeni sezonda başarılı sonuçlar alarak düşme korkusu yaşamak istemiyor.