Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Partizan'ı konuk ediyor.

YENİ MALATYASPOR - PARTIZAN

SAAT: 20.00

HAKEM: Chris Kavanagh

YAYIN: TRT Spor

STAT: Yeni Malatya

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Chaaleli, Guilherme, Murat, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

PARTIZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

Savo Milosevic

TEMSİLCİMİZ NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek.15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.

35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.

54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.

64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.

67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.

82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1

89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.

Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.