SERDAR ALİ ÇELİKLER: 2. devre sanırım Terim, "Derbide sol bek oynatabilirim bir göreyim" diye düşündüğünden Bayram'ı sol beke çekti ve Lemina'yı aldı. Lemina - Seri - Nzoni üçlüsü savunma üçlüsüdür. Paris'te ya da Madrid'de oynar bu üçlü ile. Malatya deplasmanında hiç ileri çıkamaz oldular bu üçlü ile. Terim geç kaldı bence Durmaz daha erken girmeliydi. Sürekli kendini yere atan Adem'in 90 dakika'yı bitirmesi inanılmazdı.