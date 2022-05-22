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Son dakika: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligi 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 eleme turu oynayacak. Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

22.05.2022 - 10:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Mert Hakan, Fenerbahçe’de belli ki yeni sezonun anahtar adamlarından olacak. O sağa gidip İrfan’la kombine işler yaptığında Fenerbahçe sağdan akıyor. Mert sola gittiğinde bu kez soldan aksiyon yaratılıyor. 32’deki golde olduğu gibi. Ancak Mert’in her tartışmanın içinde olma hastalığından kurtulması gerek. 

  • Altay yüksek vitesini sürdürüyor. Dün 41’de sağdan gelen ortada adeta uzadı. Ki bir omuz rahatsızlığı da yaşadı o pozisyonda. Haqi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda da büyüyerek çıkışları muazzamdı. Ancak Fenerbahçe’nin 10 kişi kalan rakibine karşı dahi Altay’a bu kadar ihtiyaç duyması üzerine de düşünmesi gerek.

  • AHMET ÇAKAR: Serdar Dursun, iyi niyetli ama tek vuruşluk futbolcu. Asla şampiyonluğa oynayacak Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl bir numaralı santrforu olamaz. Ceza alanı içinde yan toplarda fena değildi. İrfan Can özellikle İsmail Kartal ile iyi bir yükselişe girdi. 

  • Fakat Fenerbahçe şu anda yol ayrımında. Başarılı İsmail Kartal gidecek, görünen o ki yeni ufuklara yelken açılacak. Jesus ne verir, bakacağız... Ama içimden bir ses diyor ki Fenerbahçe, İsmail hocayı çok arayacak.

  • ERCAN GÜVEN: Yeni sezonda Fenerbahçe’nin başına hangi hocanın geleceği ve sahaya hangi “özel” isimleri süreceği kadar önemlidir 1/3 futbol yılında takımı paketleyip, yıpratmadan, düşürmeden, kırmadan, kaybetmeden, adrese tertemiz teslim etmek. 

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