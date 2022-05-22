Altay yüksek vitesini sürdürüyor. Dün 41’de sağdan gelen ortada adeta uzadı. Ki bir omuz rahatsızlığı da yaşadı o pozisyonda. Haqi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda da büyüyerek çıkışları muazzamdı. Ancak Fenerbahçe’nin 10 kişi kalan rakibine karşı dahi Altay’a bu kadar ihtiyaç duyması üzerine de düşünmesi gerek.