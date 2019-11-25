İlk yarıda Malatya'nın attığı bir gol var. Dünyada bir kişi buna faul desin, ben bir şey bilmiyorum. Ama VAR'dan tık yok. Mete yanlış görmüş olabilir ama VAR bu pozisyonlar için var. Gelelim penaltıya... Bence penaltı değil. Kitabi olarak bakarsanız penaltı ama günümüz futbolunun doğal akışında penaltı değil. Ve nitekim Mete penaltıyı vermiyor ama ne hikmetse VAR, Mete'yi davet ediyor ve adeta zorla penaltı verdiriyor.