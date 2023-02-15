Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ve 2. Lig takımı Diyarbekirspor, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!"

DOĞUKAN EMEKSİZ'DEN YANIT!

Doğukan Emeksiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirtmek isterim ki ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."