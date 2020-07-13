Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor... Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi. Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

SAKAT: Eren, Sakıb (Yeni Malatya) Burak, Gökhan Gönül, Umut Nayır, Ljajic, Boateng (Beşiktaş)

CEZALI: Atiba (Beşiktaş)

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

SARI KART CEZASI SINIRINDA 6 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

6. RANDEVU

İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU