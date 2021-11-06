Yeni Malatyaspor: 1 - Başakşehir: 3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Dk. 46 Jospin), Karim Hafez, Mounir (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 83 Bwalya)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Lima), Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 87 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Zulj), Berkay Özcan (Dk. 71 Aleksic), Chadli (Dk. 71 Gulbrandse), Okaka

Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 59 Visca, Dk. 61 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ndong ve Adem Büyük, Dk. 67 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Visca (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN POZİSYONLAR

2. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

61. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

84. dakikada Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı.

90+1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvanlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.