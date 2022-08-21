Yeni Malatyaspor ile Adanaspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında 1-1 berabere kaldı.

Dakikalar 32'yi gösterirken konuk ekip 1-0 öne geçti: Samuel Tetteh, Burak Çamoğlu'nun asistini gole çevirdi ve Adanaspor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 55'te Doğukan Emeksiz'in attığı golle skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.