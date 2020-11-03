Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, "Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek." diye konuştu.
Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." dedi.
Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE KONTROLLÜ BİR SÜREÇ YAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Koronavirüste kimi Avrupa ülkeleri yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçti. Hasta sayılarının yüksek olduğu kimi ülkelerde adeta kontrolelden kaçmış durumdadır. Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Bu alanda herhangi bir krizle karşı karşıya kalmadık. Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir. Salgına karşı tamam diyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarıdır. Tüm vatandaşlarımı azami dikkate ve riayete davet ediyorum. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımızyoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum."
"BU TÜR FAALİYETLER 22.00'DE SONA ERDİRİLECEKTİR"
"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardankaçınmalarını ev ziyaretini mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum."
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM
"Hamdolsun şu ana kadar bu süreci başarıyla götürdük. Salgın tedbirleri dolayısıyla faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pekçok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında eğitim öğretim yüzyüze başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
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