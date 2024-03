Yeni keşfedilen amfibi türüne Kurbağa Kermit'in adı verildi

Yeni keşfedilen 270 milyon yıllık fosile, benzerliği sebebiyle ünlü kukla karakteri "Kurbağa Kermit"in adı verildi.

ABD'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki paleontologlar, tarihöncesi amfibi fosiline "Kermitops gratus" adını koydu. Hem balıklardan hem de sürüngenlerden bazı belirleyici özellikleri almış olan canlılara amfibi deniyor.

Araştırma ekibinde yer alan Calvin So dün yaptığı açıklamada, fosilleşmiş kafatasının 1984'te Teksas'ta bulunduğunu söyledi. George Washington Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nde doktora öğrencisi olan So, fosilin 2021'e kadar müzedeki koleksiyonda kaldığını ifade etti. Araştırma ekibi bu tarihte, fosilin yeni bir tür olabileceğini fark etti.

KARAKTERİ JIM HENSON YARATTI

Zoological Journal of the Linnean Society adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan araştırma makalesinin başyazarı olan So, "Fosil gerçekten, Kermit bize gülümsüyormuş gibi duruyor" dedi. So, kermit adını kullanarak halkın dikkatini bilime ve fosillere çekmeye çalıştığını belirtti ve "Amfibilerin kökenlerine ilişkin araştırmaya daha fazla kişinin katılması gerçekten çok iyi olurdu. Çünkü yaşam ağacının bu alanı şimdiye kadar çok iyi çalışılmadı" diye konuştu.

Ünlü kuklacı ve film yapımcısı Jim Henson'ın yarattığı Kurbağa Kermit, ilk kez 1955'te tanıtılmıştı. The Muppet Show'la ünlenen karakter, Susam Sokağı'nda da yer almıştı.