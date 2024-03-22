Yeni keşfedilen amfibi türüne Kurbağa Kermit'in adı verildi
ABD'deki paleontologlar, yeni keşfedilen tarihöncesi amfibi türüne ünlü kukla karakteri Kurbağa Kermit'in adını verdi. Bilim insanları, "Fosil gerçekten, Kermit bize gülümsüyormuş gibi duruyor" dedi
Yeni keşfedilen 270 milyon yıllık fosile, benzerliği sebebiyle ünlü kukla karakteri "Kurbağa Kermit"in adı verildi.
ABD'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki paleontologlar, tarihöncesi amfibi fosiline "Kermitops gratus" adını koydu. Hem balıklardan hem de sürüngenlerden bazı belirleyici özellikleri almış olan canlılara amfibi deniyor.
Araştırma ekibinde yer alan Calvin So dün yaptığı açıklamada, fosilleşmiş kafatasının 1984'te Teksas'ta bulunduğunu söyledi. George Washington Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nde doktora öğrencisi olan So, fosilin 2021'e kadar müzedeki koleksiyonda kaldığını ifade etti. Araştırma ekibi bu tarihte, fosilin yeni bir tür olabileceğini fark etti.
Uzmanlar bunun ardından kafatasını analiz etti. Veriler fosilin burun kısmının, kafatasının arkasından daha uzun olduğunu ve bunun diğer amfibi fosillerinden farklı olduğunu söyledi.
Araştırmacılar, "Amfibilerin ve atalarının ilk dönem fosil kayıtları büyük ölçüde eksik. Bu da kurbağaların, semenderlerin ve onların akrabalarının nasıl ortaya çıktığını anlamayı zorlaştırıyor. Kermitops gibi akrabaların sürüye eklenmesi, amfibi soyunun tarihçesini detaylandırılması için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Araştırma ekibi fosilin göz yuvasındaki kemiklerinin, kukla Kurbağa Kermit'e benzediğini ve bu yüzden türe "Kermitops gratus" adı verildiğini vurguladı.
KARAKTERİ JIM HENSON YARATTI
Zoological Journal of the Linnean Society adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan araştırma makalesinin başyazarı olan So, "Fosil gerçekten, Kermit bize gülümsüyormuş gibi duruyor" dedi. So, kermit adını kullanarak halkın dikkatini bilime ve fosillere çekmeye çalıştığını belirtti ve "Amfibilerin kökenlerine ilişkin araştırmaya daha fazla kişinin katılması gerçekten çok iyi olurdu. Çünkü yaşam ağacının bu alanı şimdiye kadar çok iyi çalışılmadı" diye konuştu.
Ünlü kuklacı ve film yapımcısı Jim Henson'ın yarattığı Kurbağa Kermit, ilk kez 1955'te tanıtılmıştı. The Muppet Show'la ünlenen karakter, Susam Sokağı'nda da yer almıştı.
*Haberin görselleri Smithsonian Enstitüsü tarafından servis edilmiştir.