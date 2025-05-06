TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimi için toplandı. Toplantı öncesinde AK Parti ve CHP arasında anlaşma sağlanmıştı. Buna göre; Meclis Genel Kurulu’nda seçilecek 5 üyeden 3’ünün AK Parti, 1’nin MHP, 1’nin ise CHP kontenjanından olması kararlaştırıldı. Ancak; toplantıya saatler kala CHP, 5 HSK üyeliğinden 2’sinin kendilerine verilmesini isteyince uzlaşı bozuldu. 101 isim için oylama yapıldı.

Seçimlerin 1'inci turunda sonuç çıkmayınca 2'inci tura geçildi. 2'inci turda CHP usul tartışması açtı. CHP'li komisyon üyeleri, seçimde iç tüzük ve anayasa ihlali olduğunu belirterek seçimden çekildi. CHP ile birlikte

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Yeni Yol Grubu da seçimi terk etti. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gideceği öğrenildi.

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GENEL KURUL BELİRLENDİ

Karma Komisyonda daha sonra 5’te 3 çoğunlukla 15 üye belirlendi. 15 isimden 5’i Meclis Genel Kurulu’nda yeni HSK üyesi olarak belirlenecek. Bu isimlerden 3’ü Yargıtay, 1’i Danıştay, 1’i ise avukat ya da akademisyen kontenjanından seçilecek.

İŞTE 15 İSİM

Karma Komisyonda belirlenen 15 isim şöyle;

Yargıtay kontenjanı adayları;

1. Üyelik; Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı

2. Üyelik; İbrahim Temir, Hakan Türkön, Hakan Yüksel 3. Üyelik; Seyfi Han, Şerafettin Saka, Ergün Şahin Danıştay üyeleri kontenjanı adayları; Kemal Açıkgöz, Aysel Demirel, Cengiz Aydemir Yükseköğretim ve avukat kontenjanı adayları; Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım, Alişan Tiryaki… HSK’NIN YAPISI Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşuyor; ve iki daire halinde çalışıyor. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı. Adalet Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesi. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor.