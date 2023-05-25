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4 ay önce evlendiği eşi öldürmüştü, cinayetin sebebi ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin Demircan'ı çıkan tartışmada tabanca ile öldüren Fatma Demircan, tutuklandı. Sosyal medyadan tanışıp evlenen çiftin tartışma sebebinin "kıskançlık" olduğu öğrenildi

Giriş: 25.05.2023 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da yeni evlendiği eşi öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
DHA

Şanlıurfa'da, yeni evlendiği eşi Yasin Demircan'ı (23) tabanca ile öldüren Fatma Demircan (23), tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs'ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin ve Fatma Demircan çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fatma Demircan, evdeki tabanca ile eşini vurdu.

Sağlık ekipleri, Yasin Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Fatma Demircan ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma Demircan ise tutuklandı.

Haberi Hazırlayan : İsmail Bölükbaşı

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