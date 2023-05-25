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Mantar için gittiği dağda kaybolmuştu, 45 saat sonra kayalıklarda bulundu

Konya'da, mantar toplamak için dağlık alana giden Rafet Aslancı, 45 saat sonra kayalıklarda yaralı olarak bulundu. Bilinci kapalı olan Aslancı'nın bulunduğu noktadan helikopter desteğiyle kurtarıldı

Giriş: 25.05.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
45 saat sonra kayalıklarda bulundu
HABERTURK.COM

Konya'da mantar toplamaya giden dağda kaybolan Rafet Aslancı (59), yaralı olarak bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, geçen salı günü Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde dağlık alana mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Rafet Aslancı'nın otomobili, dağlık alana çıkılan yol kenarında bulundu. Ekiplerin arama kurtarma köpeği ve drone destekli çalışmaları gece boyunca devam etti.

Ekiplerin arama çalışmalarının 45'inci saatinde Rafet Aslancı'ya ulaşıldı. Dağlık alanda düştüğü yerde bilinci kapalı olarak yaralı bulunan Rafet Aslancı'nın kurtarılması için Konya'dan helikopter istendi. Dağa inen hava ambulansıyla bulunduğu yerden alınan Aslancı, tedavi edilmek üzere Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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