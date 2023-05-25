45 saat sonra kayalıklarda bulundu

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Konya'da mantar toplamaya giden dağda kaybolan Rafet Aslancı (59), yaralı olarak bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, geçen salı günü Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde dağlık alana mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Rafet Aslancı'nın otomobili, dağlık alana çıkılan yol kenarında bulundu. Ekiplerin arama kurtarma köpeği ve drone destekli çalışmaları gece boyunca devam etti.

Ekiplerin arama çalışmalarının 45'inci saatinde Rafet Aslancı'ya ulaşıldı. Dağlık alanda düştüğü yerde bilinci kapalı olarak yaralı bulunan Rafet Aslancı'nın kurtarılması için Konya'dan helikopter istendi. Dağa inen hava ambulansıyla bulunduğu yerden alınan Aslancı, tedavi edilmek üzere Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.