Günümüzde birçok kişi, bahçelerde veya pazar tezgahlarında sıkça karşılaştığı yeni dünya meyvesinin kökeni ve diğer adları hakkında çeşitli sorular sorabilmektedir. Baharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen bu meyvenin kökenini, diğer isimlerini ve eş anlamlılarını araştıranların sayısı bir hayli fazladır. Türkiye’nin sıcak iklimli bölgelerinde daha yaygın bir şekilde bulunan bu meyvenin popülaritesi, lezzeti kadar isim çeşitliliğinden de kaynaklanmaktadır.

YENİ DÜNYANIN DİĞER ADI NEDİR?

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Yeni dünyanın diğer adı nedir sorusunun cevabı, Türkiye'nin farklı bölgelerine göre değişkenlik gösterir. Yeni dünya meyvesinin ülkemizdeki en yaygın ikinci ismi "malta eriği" olarak bilinir. Türkiye'nin özellikle Ege ve Akdeniz sahil kesimlerinde, yerel halk arasında "malta eriği" ifadesi daha yaygın olarak kullanılır. Malta eriği ismi, yeni dünya ağacının yetiştiği coğrafi koşullar ve meyvenin şekil özelliklerinden dolayı popülerlik kazanmıştır.

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Peki, yeni dünyanın diğer ismi nedir diye bakıldığında karşımıza çıkan "malta eriği" dışında farklı isimler mevcut mudur? Evet, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bu meyveye verilen yerel isimler oldukça çeşitlidir. Özellikle Adana, Hatay, Antalya, Mersin gibi Akdeniz bölgesi illerinde meyvenin yerel adı olarak "muşmula" terimine rastlamak mümkündür. Ancak muşmula terimi genellikle yanlış kullanılır çünkü muşmula ve yeni dünya farklı meyvelerdir. Halk arasında karıştırılan bu iki meyve, aslında birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir.

Yeni dünyanın eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt olarak daha çok kullanılan isim malta eriği olmakla beraber, bilimsel literatürde meyvenin resmi adı ise "Eriobotrya japonica"dır. Bu isim, yeni dünya ağacının anavatanı olan Japonya’dan kaynaklanmaktadır. Japonya'nın güneyinde ve Çin’in bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen yeni dünya, ülkemize 19. yüzyılın sonlarına doğru getirilmiş ve Akdeniz iklimiyle mükemmel uyum sağlamıştır. YENİ DÜNYA MEYVESİNİN ÖZELLİKLERİ Yeni dünya meyvesi; sulu, tatlı ve hafif mayhoş lezzetiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Portakal renginde, ince bir kabuğa sahip olan bu meyvenin çekirdekleri oldukça büyüktür. Yeni dünyanın içinde genellikle 2 ila 5 adet arasında çekirdek bulunur. Meyvenin tadı, çeşidine göre tatlıdan hafif ekşiye kadar değişkenlik gösterebilir. REKLAM Yeni dünya meyvesi, genellikle taze tüketilmekle beraber, reçel ve marmelat yapımında da sıklıkla tercih edilir. Ayrıca komposto, tatlı, pasta ve dondurma gibi çeşitli tariflerde kullanılabilir. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde özellikle yeni dünya reçeli oldukça popülerdir. Vitamin ve mineral açısından da oldukça zengin olan yeni dünya, içerdiği yüksek C vitamini oranı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Yeni dünya, içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyucu etkisiyle bilinir. C vitamini yönünden zengin olması ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca antioksidan bakımından da oldukça zengin olan bu meyve, vücudu serbest radikallere karşı korur, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan yeni dünya, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini rahatlatır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal bir çözümdür. İçerdiği potasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını da olumlu yönde etkileyen yeni dünya, tansiyon dengeleyici özelliğe de sahiptir. TÜRKİYE'DE YENİ DÜNYA YETİŞTİRİCİLİĞİ Ülkemizde yeni dünya yetiştiriciliği, ağırlıklı olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yapılmaktadır. Başta Antalya, Adana, Mersin ve Hatay gibi iller olmak üzere İzmir, Muğla gibi Ege bölgesi illerinde de geniş alanlarda üretimi yapılmaktadır. Yeni dünya ağacı, genellikle sıcak ve nemli iklimi sever ve kışın hafif geçen bölgelerde daha iyi gelişim gösterir.

REKLAM Yeni dünya ağaçları çiçeklerini kış sonunda açar, meyvelerini ise ilkbaharda vermeye başlar. Türkiye’de yetiştirilen yeni dünya, özellikle mayıs ve haziran aylarında pazarlarda bol miktarda bulunur. Üretimi ekonomik açıdan da oldukça avantajlı olan yeni dünya, birçok üretici için önemli bir gelir kaynağıdır. Yeni dünya, Türkiye'de meyve pazarlarında popüler bir seçenek olmasının yanı sıra, dış ticaret açısından da önemli bir ihracat kalemidir. Üretilen yeni dünyanın bir bölümü özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlar. Yeni dünyanın diğer adı nedir sorusunu cevaplarken, ülkemizdeki kullanımının ne kadar yaygın olduğunun altını çizmek önemlidir. Malta eriği adıyla tanınan bu meyve, son yıllarda daha da popülerleşerek farklı mutfakların menülerinde yer almaya başlamıştır. Ülkemizde sıklıkla tüketilen ve çeşitli isimlerle tanınan yeni dünya, lezzeti, faydaları ve ekonomik değeriyle toplumun sevdiği ve benimsediği meyveler arasında yerini sağlamlaştırmıştır. Gerek taze tüketimi gerekse ürün çeşitliliği açısından geniş bir yelpazeye sahip olan yeni dünya, Türkiye’nin zengin tarım kültürünün önemli bir parçasıdır.

Bu yönleriyle, farklı isimlerle de olsa Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak varlığını uzun yıllar sürdürecektir. Yeni dünyanın diğer adı nedir diye soranlar, malta eriği isminin Türkiye'deki yaygınlığını öğrendiklerinde bu meyveyi daha yakından tanıma fırsatı bulabilirler. Baharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini alan yeni dünya, zengin lezzetiyle sofralarımızı süslemeye devam ediyor.