Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nerelidir, eski görevi neydi? Ali Çalgan hayatı ve kariyeri

Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nerelidir, eski görevi neydi? Ali Çalgan hayatı ve kariyeri

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ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan, 1966 yılında Mersin’de doğdu. Ali Çalgan, Türkiye'de uzun yıllar mülki idare amiri olarak görev yapmış deneyimli bir bürokrattır.

2023 yılında Gümüşhane Valiliği görevine atanmış ve daha önce Mülkiye Müfettişi olarak çalışmıştır.

Ali Çalgan, Mülkiye Müfettişi olarak görev yapmaktaydı. 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre, Çalgan Çorum Valisi olarak atandı.