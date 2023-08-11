Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
NASIL DA CENNETE BENZİYOR
(John Cheever)
Can Yayınları'ndan çıkan 'Nasıl da Cennete Benziyor', Pulitzer Ödüllü John Cheever’ın yazdığı son kitap olmasının yanı sıra yaşamları toplumsal dönüşümlerle altüst olmuş insanları anlatan modern bir fabl: Henüz fast food restoranlarının bile bulunmadığı pastoral bir Amerikan kasabası olan Janice, muhteşem göletiyle adeta cennetten bir köşedir. Fakat bu cennetin güzelliği, gölete acımasızca moloz yığınları boşaltmaya karar verenler yüzünden tehdit altındadır. Kasaba sakini, yaşlı bir romantik olan Lemuel Sears ise çok sevdiği manzaranın çöplüğe dönüşmesini engellemek için sahtekâr politikacılara, organize suç figürlerine karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
- 2
PAGANİNİ DİNLEYEN İNEKLER
(Sedat Anar)
Sedat Anar, İletişim Yayınları'ndan çıkan 'Paganini Dinleyen İnekler’de, kendine has üslubuyla bu kez hikâyeler anlatıyor okuruna: Hayatının anlamını müzikte bulanlar, köyden kente okumaya gelenler, büyükşehrin sokaklarında aklı karışanlar, kendini en doğru şekilde anlatmak için yanıp tutuşanlar, geçmişe sıkı sıkıya bağlanıp bugünü kaçıranlar, doğup büyüdükleri toprakları istemeye istemeye terk etmek zorunda kalanlar... Aynı yerin suyuna toprağına karışanın acıda da, sevinçte de nasıl ortak şeyler hissedebileceğini gösterirken, memleket insanının bir panoramasını da çizen, yer yer muzip yer yer hüzünlü öyküler...
- 3
HAYALPERESTLER TİYATROSU
(Polly Samson)
Polly Samson, 'Hayalperestler Tiyatrosu'nda saflıkla acımasızlığın, kaosla ütopyanın, sanatçıyla ilham perisinin arasındaki güzelliğin olduğu kadar kadınla erkek arasındaki çatışmaların da muazzam güç gösterisini sunuyor okura. Düşbaz Kitaplar'dan çıkan ve Yunanistan’ın yaz sıcağının ateşiyle hararetlenen roman The Guardian’a göre hem “muazzam bir kaçış romanı” hem de “yaza damgasını vuracak çok sağlam bir hikâye”.
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- 4
YENİ ANNELİĞİN SOSYOLOJİSİ
(Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu)
Ebeveynlik kültürü üzerine çalışmalarıyla öne çıkan sosyolog Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Alfa Yayınları'ndan çıkan Yeni Anneliğin Sosyolojisi'nde bugünün annelerinin deneyimlerini bir önceki kuşaktan ayıran faktörleri ele alıyor. Özellikle orta sınıftan annelerin ne kadar özverili olursa olsunlar her daim kendilerini yetersiz ve bir şekilde suçlu hissediyor olmalarını akademik olarak irdeleyen Sadıkoğlu, annelerin uzmanlık bilgisiyle nasıl bir ilişki kurdukları ve bu ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları sorusuna yanıt arıyor.
- 5
YOLCU
(Özlem Belen)
Yazar Özlem Belen, Ozan Yayıncılık’tan yayımlanan 'Yolcu'da; duvara doğru arabayı sürerken ‘çarpmayacağım, duvarı sıyırıp geçeceğim, güvendeyim’ desek de bu cümleleri olmuş gibi imgelesek de duvara sürüyorsak, çarpmamızın kaçınılmaz olduğunu, önce iyi bir şoför olmak gerektiğini, bunların hepsinden sonra olumlu düşünce, pozitif cümle kurma, imgelemenin geldiğini paylaşıyor. Hayatlarımızda vuku bulan olayların, sürekli tekrarlanan döngülerin bizlere anlattıklarını çözmemiz, yaşamın dilini öğrenmemiz gerektiğini söyleyen, bir yol atlası tadında bir kitap...
- 6
NEOLİBERAL FİNANSALLAŞMANIN POLİTİK KÖKENLERİ
(Greta R. Kripper)
VakıfBank Kültür Yayınları’nın Türkçede ilk kez okura sunduğu kitapta, Greta R. Kripper dünyada yaşanan finansal çılgınlığın, panik ve çöküşlerin temeline inerek finansallaşmayı tarihsel sosyolojinin perspektifinden okumak isteyenlere pencere açıyor. Kitap, “Finansallaşma Nedir?”, “ABD’de Finansal Kuralsızlaşmanın Sosyal Politikası”, “Reagan Yönetimi Küresel Ekonomiyi Keşfediyor”, “Amerikan Para Politikasının Oluşumu” başlıklı bölümlerden oluşuyor. Eser, 1970’lerde politikacıların karşılaştığı bir dizi politik, ekonomik ve toplumsal ikilemler üzerinden ABD ekonomisinin finansallaşma sürecinin izini sürüyor.
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