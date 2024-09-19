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        Haberler Bilgi Gündem Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Tülay Baydar Bilgihan biyografisi, kariyeri, önceki görevleri

        Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Tülay Baydar Bilgihan biyografisi ve kariyeri

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce İçişleri Bakanı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valisi olarak atandı. Peki, yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Tülay Baydar Bilgihan hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:55
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        Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir?
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        TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

        İçişleri Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevi yürürtürken Burdur’a vali olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı.

        TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN HAYATI VE KARİYERİ

        Yaklaşık üç yıl süren eğitimi sonrasında Vali Bilgihan, sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü. 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Son olarak, 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre, Baydar Bilgihan Burdur Valisi olarak atandı.

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