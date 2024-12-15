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        Yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:58
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Sandık Kokusu’nun 39. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Karsu, Bora’nın gitme haberini alarak büyük bir üzüntüyle Irmak’a durumu anlatıyor. Filiz, Feryal’den kurtulmak için Gülnaz’ı çağırarak eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oluyor. Hakan ve Ayça arasındaki tatlı çekişme dikkat çekerken Hasan, Feryal’in başına gelenler yüzünden Filiz’den hesap soruyor. Tanıtıma damgasını vuran anlardan biri, Bora ve Karsu’nun sarılıp Karsu’nun "Gitme" demesi oluyor. Yeni bölümde ise Bora'nın gidip gitmeyeceği merak uyandırıyor.

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        'SANDIK KOKUSU’NUN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümü, Karsu’nun sarhoşken Bora’ya attığı ses kaydıyla başladı. Bora, Karsu yanındayken sesli mesajı fark etti ve Karsu’nun tüm engelleme çabalarına rağmen mesajı dinledi. Karsu, aşkını itiraf ettiği ve "Git Ayça ile ol" dediği sesli mesajı açıklamaya çalışırken, Bora aniden Karsu’yu öptü. Bu yakınlaşma sonrası Bora, ilişki yaşamaya hazır olduğunu ve hislerinin karşılıklı olduğunu söyledi. Ancak Karsu, çocukları sebebiyle ilişki yaşamaktan kaygılandığını ve ilişki yaşayamayacağını belirtti, ardından evden kaçar gibi gitti. Karsu’nun yardımına Irmak koştu ve Bora’yla ilişkilerinin neden olmaması gerektiğini hayal ettiler. Bu sırada Bora’ya destek olan Kıvanç da aynı şekilde Karsu ile neden bir ilişki yaşamamaları gerektiğini hayal etti. Eğlenceli dakikalar yaşatan bu hayallerin ardından, çocukların varlığı nedeniyle ilişkinin başlamaması gerektiğine ikisi de inandı. Tüm bunlar yaşanırken Ayça, Bora’yı geride bıraktığını göstermek için arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşı İpek, Ayça’yı abisi Ethem’in doğum günü yemeğine davet etti. Arkadaşının davetine biriyle geleceğini söyleyen Ayça, mecburen Hakan’dan yardım istedi. Önce kıyafet alışverişine çıkan Hakan ve Ayça, daha sonra birlikte davete katıldılar. Hakan, davette bilgisiyle Ayça’yı şaşırtmayı ve ilgisini çekmeyi başardı. İkilinin arasındaki çekişme keyifli anlar yaşattı ve neler olacağı merak konusu oldu. Irmak ve Kıvanç, gece kulübünü canlandırmak için yeniden canlı müzik yapma kararı aldılar ve bu fikirlerini Hasan’la paylaştılar. Irmak ve Kıvanç’ın fikrini beğenen ve onlara destek olmak isteyen Hasan, Feryal Aksoy’u önerdi. Bu öneri sonrası Hasan, Feryal Aksoy’dan gece kulübünde sahne almasını rica etti. Feryal, Hasan’ın hatırı için teklifi kabul etti. Hasan, Filiz’e uygun bir dille Feryal Aksoy’dan yardım istediğini söylese de Filiz’in kıskanmasını engelleyemedi. Kulübün açılışında herkes oradaydı. Kıvanç ve Irmak ilişkilerinin başladığını açıkladılar ve herkesin tebriği sonrasında Feryal Aksoy sahneye çıktı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan şarkılar söyledikten sonra, söylediği şarkıyı Hasan’a ithaf etmesi Filiz’in iyice kıskanmasına yol açtı. Bölümün finalinde Bora, Karsu’ya bir süreliğine İsviçre’deki işlere odaklanacağını söyledi. Çocukları bırakmanın zor olacağını düşünen Karsu, Bora'nın "Sen gelmeyeceksin" demesi üzerine ne diyeceğini bilemedi. Bora, Karsu’dan "Gitme" demesini beklerken, Karsu o cesareti bulamadı. Karsu ve Bora aşkına ne olacağı merak konusu oldu.

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu

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