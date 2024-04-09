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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayram mesajı: Yeni bir Türkiye’nin kapıları aralandı - Güncel haberler

        CHP lideri Özel: Yurttaşlarımız yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı

        CHP lideri Özel bayram mesajında, "Oruç ibadetinin ayı olan Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye'nin kapılarını araladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:21
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        "Yeni bir Türkiye'nin kapıları aralandı"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı bayram mesajında, "Ülkemiz, Ramazan Bayramı’na büyük bir ekonomik krizin tam ortasında, derin bir yoksulluğun içinde giriyor" dedi.

        Özel şöyle devam etti: "Ramazan Bayramı’nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve Parlamento’da Grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız. Yoksulluğu yönetmek değil yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz.

        Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın Ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum."

        Fotoğraf: AA

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        #haberler
        #Özgür Özel
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