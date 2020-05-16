AA

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet kaynağından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Suçları Delillendirme Şube Müdürü Ahmed Nasır, "Chikungunya ateşi" ya da akciğer vebası olması muhtemel, nedeni henüz tespit edilemeyen salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Vefat sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre; başka bir hükümet kaynağı da 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişinin veba ve virüsler sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

"Chikungunya ateşi"nin, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral hastalık olduğu belirtiliyor.