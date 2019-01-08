"Yemekteyiz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. En son 28 Aralık Cuma günü izleyici ile buluşan Yemekteyiz programı bugün de olmayacak. Peki, Yemekteyiz neden yok? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ BUGÜN VAR MI?

Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu Yemekteyiz'in yeni bölümü ne zaman başlayacak? sorusuyla alakalı ise, "Bizler yeni bölümleri çekiyoruz. Yemekteyiz’in yeni bölümleri çok yakında Tv8’de!” şeklinde sosyal medya hesabından duyurdu.

YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?

Diziler ve programlar normal şartlarda her sen başında bir haftalık araya girerken 2019 Ocak ayına gelindiğinde durum bu sefer uzadı. Her sene başında bilindiği gibi reklam veren şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenileniyor. Bu durum dizi ve program yapımcılarını da etkiliyor. Haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölümler çekilmiyor.

YEMEKTEYİZ'DE EN SON KİM BİRİNCİ OLMUŞTU

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 17 puanla Beyza Hanım oldu. Onur Büyüktopçu'dan altı puan alan Beyza Hanım beşinci oldu. Yemekteyiz'de haftanın dördüncüsü 24 puanla Merve Hanım oldu. Haftanın üçüncüsü toplam 28 puanla Abdülkadir Bey oldu. Onur Büyüktpçu'dan 6 puan alan Abdülkadir Bey haftayı üçüncülük ile tamamladı. Haftanın birincisi olan isim ise Onur Büyüktopçu'dan aldığı 30 puanla iki kişi oldu Gülüzar Hanım 7 puan alırken Fatma Hanım 8 puan aldı. Bilgi yarışmasını kazanan Fatma Hanım ve Gülüzar Hanım 5'er bin liralık ödülün sahibi oldu.