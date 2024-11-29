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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 29 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netleşiyor. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacı en yüksek puanında sahibi olmalı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarıştı. Peki 29 Kasım 2024 Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:54
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        • 1

          Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 29 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          YEMEKTEYİZ’DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 29 Kasım 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın kazananı belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Rümeysa

          Elif

          Menekşe

          Zişan

          Rıdvan

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