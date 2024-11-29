Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 29 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netleşiyor. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacı en yüksek puanında sahibi olmalı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarıştı. Peki 29 Kasım 2024 Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
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Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 29 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
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YEMEKTEYİZ’DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 29 Kasım 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın kazananı belli olunca haberimizde yer alacaktır.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Rümeysa
Elif
Menekşe
Zişan
Rıdvan
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