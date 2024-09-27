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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan ve birincisi olan isim merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:13
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        • 1

          Yemekteyiz’de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        • 2

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARDA!

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 27 Eylül 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor

          Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

        • 3

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz kazananı ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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