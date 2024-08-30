Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt buldu! Dün akşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın birincisi ise Ülkü Hanım seçildi. Ülkü Hanım toplamda aldığı 28 puanla 150 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.