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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt buldu! Dün akşam Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt buldu! Dün akşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?

        Haftanın beş günü TV ekranında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle dün izleyici karşısına çıktı. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü aldı. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 07:18
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        • 1

          Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezona 26 Ağustos Pazartesi başladı. Yeni sezonda yeni yarışmacıların yer aldığı Yemekteyiz birincisi merak ediliyor. Puan durumuna göre 150 bin lira ödülü sadece bir yarışmacı alacak. İşte Yemekteyiz kazananı

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Haftanın birincisi ise Ülkü Hanım seçildi. Ülkü Hanım toplamda aldığı 28 puanla 150 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

          YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.

        • 3

          YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          İlk hafta yarışmacıları Leyla, İvan, Gönül, Ülkü ve Emre oldu.

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