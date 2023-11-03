Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 3 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi bugün ekranlara gelen yeni bölümde belli oluyor. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları; Atakan, Aygül, Yusuf, Hülya ve Yeşim arasından bir isim 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 3 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Yeşim Hanım'a konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 3 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi henüz açıklanmadı. Yarışmanın bu haftaki kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI
Atakan Bey:
Aygül Hanım:
Yusuf Bey:
Hülya Hanım:
Yeşim Hanım:
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