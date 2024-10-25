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        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 25 Ekim 2024 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Yemekteyiz kim kazandı? 25 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 25 Ekim Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 25 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:00
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        • 1

          Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 25 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Murat Bey birinci olarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

        • 3

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 25 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

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