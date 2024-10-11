Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu belli mi, 150 bin TL büyük ödül kimin oldu?

Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 11 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?