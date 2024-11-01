Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?