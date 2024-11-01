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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?

        Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?

        Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı belli oluyor. Yüksek puanları toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak birinci olmaya hak kazanıyor. Bir haftalık puan durumuna göre birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülü alacak. Peki 1 Kasım 2024 Cuma Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:01
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        • 1

          Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi haftanın finalinde belli olacak.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Esma Sarısoy

          Burcu Yılmaz

          Ali Durgun

          Rukiye Kızıltepe

          Nurettin Tekin

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