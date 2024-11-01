Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı belli oluyor. Yüksek puanları toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak birinci olmaya hak kazanıyor. Bir haftalık puan durumuna göre birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülü alacak. Peki 1 Kasım 2024 Cuma Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı?
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Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Kasım Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 1 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi haftanın finalinde belli olacak.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Esma Sarısoy
Burcu Yılmaz
Ali Durgun
Rukiye Kızıltepe
Nurettin Tekin
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