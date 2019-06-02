TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu yarışmadan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamam boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet, yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak" dedi.

YEMEKTEYİZ'DE ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Onur Büyüktopçu'nun Yemekteyiz ile yollarını ayırmasının ardından yerine hangi ismin sunuculuğunu yapacağı merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali'nin programda duyurduğu habere göre, Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismin ünlü şarkıcı Seda Sayan olduğu iddia edildi.