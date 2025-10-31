Yemekteyiz birincisi haftanın finali gününde belli olacak. Sultan Hanım, Hüseyin Bey, Burcu Hanım, Ayşe Hanım, Arda Bey arasından sadece biri birinci olacak ve 200 bin TL’nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz birincisi kim oldu? 31 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 200 bin TL’lik ödül kimin?