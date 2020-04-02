HABERTURK.COM / Reuters

Koronvirüs salgını her sektörde çeşitli önlemlerin alınmasına yol açıyor. Yemek teslimatı yapan girişimler de gelişmelere uygun hamleler yapıyor. Yemeksepeti'nin çatı şirketi Alman Delivery Hero, salgın nedeniyle karantina uygulamalarına geçilen ülkelerde finansal zorluk yaşayan restoran iş ortaklarına yardım eli uzatacağını duyurdu.

Bu kapsamda, iş ortaklarına yapılacak ödemeleri hızlandıracak şirket, böylece restoranların nakit akışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Delivery Hero'nun, restoranlara yakın müşteriler için de ücretsiz teslimata başlayacağı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle, birçok ülkede kafe ve restoranlar yetkili otoriterlerce kapanmış durumda. Bu restoranların bir kısmı ise sadece eve sipariş usulü çalışıyor.

3 HAFTADA 50 BİN RESTORAN DAHİL OLDU

Delivery Hero'dan yapılan açıklamada, şirketin son üç hafta içinde sistemine 50 bin yeni restoranı dahil ettiği bildirildi.

Berlin merkezli şirketin, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'da 44 ülkede operasyonları bulunuyor ve bu ülkelerde 500 bin restoran ile çalışıyor.

Alman şirketin CEO'su Niklas Ostberg, evden çalışmanın artması ile bazı müşterilerinde eve yemek sipariş sayısının azaldığını gözlemlediklerini belirtti.

2015'TE SATIN ALMIŞTI

Delivery Hero'nun, Türkiye operasyonunu yöneten Yemeksepeti'nin, mobil uygulama kullanmayan yaşlı müşterileri için telefon üzerinden sipariş alma hizmeti üzerine çalıştığı belirtiliyor.

Delivery Hero, Yemeksepeti'ni 2015 yılında 589 milyon dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Delivery Hero, 2017 yılında ise Frankfurt Borsası’nda halka arz edilmişti.

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