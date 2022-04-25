Yemeği artık 'robot' ile teslim edecek

HABERTURK.COM

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, Türkiye’de bir ilk olarak otonom teslimat robotlarını hizmete soktuğunu duyurdu. YEBO (Yemek Robot) adı verilen bu robotlar, başlangıç olarak İstanbul Caddebostan’da kullanıcıların ihtiyaçları için yollarda olacak.

Yemeksepeti’nin otonom teslimat hizmeti Caddebostan’ın ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde devreye alınacak.

HIZLI TESLİMATTA OTONOM DÖNEM

Yemeksepeti’nin Delivers.ai iş birliği ile hayata geçirdiği YEBO’lar, sahip olduğu otonom sürüş ve navigasyon teknolojisi ile online sipariş süreçlerinde yeni bir deneyim sunacak.

İlk olarak Caddebostan’da başlatılan bu modelde, Yemeksepeti ekibi, bölgedeki sipariş veren kullanıcılara YEBO’yu deneyimleme seçeneğini sunuyor. Yemeksepeti’nin otonom gönderim teklifini kabul eden kullanıcılara e-posta üzerinden bir kod gönderiliyor. Eşzamanlı olarak YEBO, ilgili restorandan aldığı siparişi kullanıcı adresine götürüyor. Kullanıcı, YEBO üzerindeki sisteme kodu girerek siparişine ulaşıyor.

15 CM’YE KADAR KALDIRIM TIRMANABİLİYOR

Değiştirilebilir batarya sistemi bulunan YEBO’lar, yemek sıcaklığını uygun seviyede tutan özel bir hazne barındırıyor. 15 cm’e kadar kaldırım tırmanabilen YEBO’larda ihtiyaç duyulan durumlarda manuel kullanıma geçiş yapılabiliyor.

Verilen bilgiye göre online yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nin Delivers.ai iş birliği ile sunduğu YEBO’lar ilk olarak 5 Mayıs 2022 itibarıyla yollarda olacak.