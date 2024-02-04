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        Haberler Gündem İnanç Yemek duası okunuşu: Uzun ve kısa yemek sofra duası oku

        Yemek duası okunuşu: Uzun ve kısa yemek sofra duası oku

        Yemek duası, İslam'da Allah'a sunulan şükran ifadeleridir ve verilen nimetlere karşı duyulan minnettarlığın bir göstergesidir. Yemek ve rızık, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Yemeğe başlamadan ve bitirdikten sonra yapılan yemek duası, hem görgü kuralları hem de manevi değerler açısından önemlidir. Sofra duası olarak da bilinen bu dua, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı ile birlikte, kısa ve uzun versiyonları, faziletleri ve diğer ilgili bilgileriyle merak edenler için sunulmaktadır. Bu bilgilere aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 21:10 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:10
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        Yemek duası okunuşu
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        Müslümanlar için Allah'a şükranlarını sunmak, her türlü nimet için minnettarlık ifade etmek son derece önemlidir. Bu minnettarlığın bir yansıması olarak yemek duası yer alır. Sofra duası, yemekten önce veya sonra edilebilen, kısa ya da uzun şekilde yapılan bir ibadettir. Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından yemekten sonra okunan bu dua, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı ile birlikte faziletleri hakkında bilgi almak isteyenler için aşağıda yer almaktadır.

        YEMEK DUASI NASIL OKUNUR?

        Yemek veya sofra duası, yemeğin başında veya sonunda edilen şükran sözleridir. Allah'a (C.C) verilen nimetler için şükretmek isteyenler, aynı zamanda yemek duasını nasıl okuyacaklarını da öğrenmek isteyebilirler. Ezbere bilinmeyen bu dua, yemeğe başlarken veya bitirirken nasıl okunur, bu konuda merak bu içerikte yer almaktadır.

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        YEMEK DUASI OKUNUŞU

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

        Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

        Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

        El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

        YEMEK DUASI ANLAMI

        "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

        "Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

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        "Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

        Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:

        Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

        Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

        Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

        Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

        Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

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        Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!

        Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

        Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle!

        Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn el-Fatiha.

        YEMEK DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

        Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının yanı sıra yemek duası okumak da oldukça önemlidir. Çünkü verilen her türlü nimetin sahibi Allah'a (C.C) şükretmenin önemi büyüktür. Dinimizde Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere büyük saygı gösterilir ve şükür çok önemli bir mefhumdur. Bu nedenle yemeğe Besmele ile başlanır ve yemek şükür ile bitirilir. Bu nedenle yemeğin sonunda sofra duası edilir ve ardından Allah'a bahşettiği nimetler için şükredilir.

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        YEMEK DUASI FAZİLETLERİ

        Yemek Duası rızkın bereketlenmesine, Allah'ın rızasına, şifaya ve afiyete vesile olur. Verdiği nimetler için Allah'a şükreden kimse Allah'ın sevdiği kulları arasına girer. Ayrıca doktorların önerdiği gibi yemeğe başlamadan önce bir müddet bekleyerek sağlığına da fayda sağlamış olur. Bununla birlikte, şükretmeyi ve rızkının kıymetini bilmeyi alışkanlık haline getiren kimse hayatın her alanında şükür sahibi olur.

        YEMEK DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?

        Yemek duası, evin büyüğü tarafından veya bileni tarafından okunmalıdır. Dua okunmadan önce kişinin abdest alması daha hayırlı olur. Fakat bu şart değildir. Daha doğrusu Allah'a yağılan duaların hiçbirinde abdest almak farz değildir. Allah'tan istemek veya ona şükür etmek için alimler, abdest almanın faydalı olacağını, ancak farz olmadığını söylerler.

        YEMEK DUASI NEDEN YAPILMALI?

        Yemek duası, asla zorlama bir uygulama değildir. İslam'da hiçbir dua veya ibadet alimlere göre zorlama ile yapılmaz. Yemek duasının yapılma nedeni ilk başta şükran sunmaktır. Daha sonra sofranın betinin bereketinin artması için okunur. Yemek duası okunduktan sonra alimlere göre sofradan daha sıhhatli şekilde kalkılır.

        Yenilen yemeklerden rahatsızlık duyulmaz. Daha iyi hazmedilir. Yemek duasının çok sayıda hikmeti olduğu alimler tarafından dile getirilir. Sizde yukarıda yer alan yemek dualarından ister Arapça ister Türkçe'sini okuyarak yemeklerden daha çok lezzet alabilir, şükrünüz artmasına sebep olabilirsiniz.

        Yemek duasının sofraya bereket getirdiğini hem şimdiki İslam alimlerinden hem de okursanız eski alimlerden görebilirsiniz. Yemek duasıyla başladığınızda, yemeğin hafiflediğini İslam alimleri her fırsatta dile gelirler.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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