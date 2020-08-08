Instagram hesabından takipçileriyle her anını paylaşan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, önceki gün talihsiz bir kaza yaşadı. Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı Asya'nın bacakları, çaydanlıktan dökülen kaynar suyla yandı.

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlatan 41 yaşındaki şarkıcı, ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Asya’mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar buradan çıktı sanırım. Bununla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı, 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın.