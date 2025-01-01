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        Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle barıştı - Magazin haberleri

        Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle barıştı

        Yeliz Yeşilmen, 2021'de boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:36
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          Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında evlendiği oturduğu 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'tan 2021'de boşanmıştı.

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          Yeliz Yeşilmen, ayrılığın ardından, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti. Oyuncunun bu sözleri şiddet iddialarını gündeme getirmişti.

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          Yeliz Yeşilmen, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla eski eşiyle barıştığını duyurdu: Hoş geldin 2025 başta sağlık ve huzur, aşk, para getir...

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