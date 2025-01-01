Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle barıştı
Yeliz Yeşilmen, 2021'de boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurdu
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Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında evlendiği oturduğu 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'tan 2021'de boşanmıştı.
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Yeliz Yeşilmen, ayrılığın ardından, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti. Oyuncunun bu sözleri şiddet iddialarını gündeme getirmişti.
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Yeliz Yeşilmen, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla eski eşiyle barıştığını duyurdu: Hoş geldin 2025 başta sağlık ve huzur, aşk, para getir...
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