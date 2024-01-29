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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeğenini öldüren dayı tutuklandı

        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğenini bıçaklayarak öldüren şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:45
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        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
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        Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Fotoğraf: İHA

        DAYI TUTUKLANDI

        Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.B. adliyeye sevk edildi. C.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dayısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Mesut Alkış’ın cenazesi Efeler’deki Yeni Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Kızılcaköy mahallesinde toprağa verildi.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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