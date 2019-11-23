Sivas’ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerinden yediği için “Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bırakması dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre, Geçtiğimiz gün bebeğine aşı yaptırmak için Sivas Merkez Şeyh Şamil 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir anne, bebeğini emzirmek için personel odasını kullandı. Personellerin bulunmadığı sırada odayı kullanan anne, masanın üzerinde bulunan bisküvilerden yedi. Çıkarken ise kimseyi göremeyince üzerinde "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bıraktı. Sağlık çalışanları odaya döndüklerinde gördükleri not karşısında mutluluk yaşadı.

“NOTU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Sağlık merkezinde görevli Ebe Birsel Çetintaş, notu görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Çarşamba günü bebeğimize aşı yaptık. Annesi ‘Bebeğimi emzirmek rahatlatmak istiyorum’ dedi. Biz de buraya yönlendirdik. Buraya geldiğinde bebeğini emzirirken, baya uzun zaman geçirdiler burada. Gittikten sonra biz de bir şeyler atıştıralım diye baktık ki bu notu gördük. “Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” diye not bırakmış. Görünce çok mutlu olduk, şaşırdık. Helal olsun tabi ki” dedi.

“HAKKIMIZ HELAL OLSUN"

Ebe Nilgün Göksu, bisküviden yiyen anneye bisküviyi helal ettiğini söyleyerek, “Çarşamba günü ailesi ile beraber aşı için dört aylık bir bebeğimiz geldi. Aşısını yaptık. Daha sonra bebek ağladığı için ailesi rahatlatmak istediğini söyledi. Emzirme odasına yönlendirdik. Biz de o sırada çok yoğunduk. Bir şeyler atıştıralım derken geldik emzirme odasında atıştırmalıklara baktık ki şöyle bir not gördük. Demiş ki, ‘Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin’ tabi ki helal olsun. Böyle bir notu görünce çok mutlu olduk. Bu yiyecekleri zaten hem kendimiz hem de aileler için aldık.” şeklinde konuştu.