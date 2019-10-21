Türkiye kadın istihdam oranının düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Sigortalı olarak çalışan sayısı çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. İstihdama katılan 9 milyon kadın olmasına rağmen, Türkiye genelinde sigortalı çalışan kadın sayısı sadece 6 milyon 16 bin kişi düzeyinde. Sigortalı kadın istihdamını artırmak amacıyla bir süredir çeşitli projeler yürütülüyor. Bunların ilki 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilen evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi idi. İzmir, Bursa ve Antalya’da 5000 anne ve 5 bin kadın çocuk bakıcısı için destek sağlandı. Bu programdan olumlu sonuç alınınca “Kurumsal çocuk bakımı projesi” adıyla yeni bir program uygulamaya konuldu. Projeyle kadınların işgücüne katılım oranının artırılması, doğum yaptığı için çalışma hayatına ara veren kadınların iş yaşamına geri dönüşünün kolaylaştırılması, çalışan kadınların kayıtlı istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor. Tabii ayrıca bu proje sayesinde çocukların okul öncesi eğitimleri desteklenecek ve kaliteli bakım hizmeti almaları sağlanacak.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ( SGK) yürütülen proje, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Proje kapsamında, sigortalı olarak çalışan annelere ayda 100 euro mali destek verilecek. Böylece, çocuğun bakımı ve eğitimi için yapılan masrafların bir kısmı karşılanacak. Projeye kayıt yaptırılan ilk ay için ise bir defaya mahsus olmak üzere kırtasiye giderleri için ayrıca 100 avro ödenecek.

Aylık 100 avro tutarındaki mali destek ödemeleri 24 aya kadar alınabilecek. Çocuk 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi sona erecek. Toplam mali destek tutarı kadın başına 2 bin 500 euroyu bulacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Projeden faydalanabilmek için aranan şartlar şöyle:

- Başvuru tarihi itibarıyla 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmak.

- Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde ikamet etmek.

- Çocukla annenin aynı evde ikamet ediyor olması.

- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak.

- Son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması. (2019 yılı için 5.116,80 TL)

- 0-60 ay aralığındaki çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerine uygun olarak düzenli göndermek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri yapılmayan banka sandıklarına tabi çalışan sigortalılar mali destekten yararlanamayacaklar.

10.250 ANNE YARARLANACAK

Projenin uygulanacağı illerde ayda ortalama 10 bin 250 kadına mali destek sağlanacak. Mali destek sağlanacak kişi sayısı illere göre şöyle: İstanbul 3250, Ankara 1500, İzmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, Elazığ 500.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Mali destekten faydalanmak isteyen anneler için ön kayıt geçen hafta salı günü başladı. Başvurular, kontenjanın altında kalırsa tüm kadınlar mali destek alabilecek. Ancak, başvurular kontenjanı aşarsa ön kayıt yaptırma sırasına göre destek sağlanacak. Ön kayıt sırasında kesin kayıt için randevu oluşturulacak. Kesin kayıt randevusu verilmeyenler, yedek listeye alınacak.

Yedek listede yer alanlara ilk başta destek verilmese bile herhangi bir nedenle mali desteği sona eren kadınların yerine, yedek listedekilere ödeme yapılacak.

DESTEĞİN DEVAM İÇİN ANNENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

Mali destekten 24 ay boyunca yararlanabilmek için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine annenin çalıştığı süreye paralel ve düzenli olarak devam etmesi gerekiyor. Çocuğun düzenli olarak gönderilip gönderilmediğini denetlemek amacıyla kreş ve bakımevlerine önceden haber vermeksizin ziyaretler gerçekleştirilecek. Bu nedenle, çocuğun hastalanması veya başka nedenle devam edememesi durumunda proje ofislerine haber verilmesi gerekecek.

Projeden yararlanabilmek için bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmak gerekiyor. Raporlu günler hariç ayda 30 günden az çalışanlar mali destekten yararlanamayacak. Otuz günden fazla raporlu olanların o ildeki proje ofisine bildirmesi gerekiyor.

Çocuğun gönderildiği kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretinin Halk Bankası’nda açtırılan hesaptan düzenli olarak ödenmesi gerekiyor.

YAZ TATİLİNDE DEVAM EDECEK Mİ?

Çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi şartıyla yaz aylarında da mali destek ödemesi devam edecek. Yaz aylarına ilişkin çocuğun durumu proje ofislerine yazılı olarak bildirilecek. Çocuk yaz döneminde kreşe gönderilmezse anne projeden çıkartılmayacak ancak yaz döneminde 100 euroluk ödemelere ara verilecek.

TEK BİR ÇOCUK İÇİN VERİLECEK

Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecek. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 aylık süre dolmasa dahi mali destek sona erecek. Mali destek şartlarının zorunlu sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda kesilecek.

İŞTEN ÇIKARTILANLARIN DURUMU

İşten çıkartılma durumunda iş aramak ve çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmesi koşuluyla 3 aya kadar ödemeler sürecek.