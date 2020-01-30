22 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 68. sorunun ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, Genel Cerrahi Testindeki 39. sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmış