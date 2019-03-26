YDS soru ve cevapları yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? YDS öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

YDS SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM YDS soruları-cevaplarının 25-29 Mart tarihleri arasında resmi internet sayfasında erişime açılacağını bildirdi.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YDS 2019 sınav sonuç tarihini de açıkladı. YDS sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak.

YDS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.