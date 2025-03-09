YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? YDS/1 sınav tarihi, saati ve soru dağılımı

YDS sınav tarihi ve saati belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi. YDS kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte YDS saati ve diğer detaylar