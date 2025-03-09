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        Haberler Bilgi Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? YDS/1 sınav tarihi, saati ve soru dağılımı

        YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? YDS/1 sınav tarihi, saati ve soru dağılımı

        YDS (Yabancı Dil Sınavı), Türkiye'de kamu kurumlarında çalışacak kişilerin yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. YDS, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl belirli tarihlerde yapılır. Bu noktada YDS 1 sınav süresi de adaylar ve yakınları tarafından merak ediliyor. Peki YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte, YDS/1 sınav tarihi, saati ve soru dağılımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 08:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 08:34
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        • 1

          YDS sınav tarihi ve saati belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi. YDS kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte YDS saati ve diğer detaylar

        • 2

          YDS 1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. 10.15'te başlayacak sınava 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. Sınav saat 13:15’te son bulacak. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

          YDS/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          YDS/1 180 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        • 3

          2025 YDS/1 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

          YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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