ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;



"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir."