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YDS başvurusu başladı mı? 2022 YDS başvuru tarihleri: YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru kılavuzu tıkla, indir

YDS başvurusu başladı mı? 2022 YDS başvuru tarihleri: YDS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2022 Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce adayın merakla araştırdığı konuya ilişkin YDS başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, YDS başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

17.02.2022 - 10:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YDS başvuru nasıl yapılır? Sorusu Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na katılacak olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM e-YDS başvurularının başladığını ve 28 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu. 

  • ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

    "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir."

  • "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

  • 2022-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 10 Nisan 2022, 10.15, 3 saat (180 dakika)

    2022-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 28 Şubat 2022 (Ücret ödeme için son gün, 1 Mart 2022)

    2022-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 23 Ekim 2022, 10.15, 3 saat (180 dakika)

    2022-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 6 – 15 Eylül 2022 (Ücret ödeme için son gün, 16 Eylül 2022)

  • SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

    2022-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Mart 2022

    2022-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 23 Eylül 2022

    YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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